Патрушев прибыл с визитом в Камбоджу

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев прибыл с официальным визитом в Камбоджу во главе межведомственной делегации для проведения российско-камбоджийских консультаций по безопасности. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

Программой пребывания Патрушева в Пномпене запланированы встречи и консультации с представителями профильных министерств и ведомств Королевства Камбоджа. Стороны обсудят вопросы региональной и международной безопасности, а также российско-камбоджийского сотрудничества по всем направлениям.

Предыдущий визит Патрушева в Пномпень состоялся в феврале 2017 года. Во время этой поездки у него также состоялись консультации с участием делегаций и двусторонние встречи.

В Пномпень Патрушев прилетел из Индонезии: поездку в эту страну он начал 13 декабря. В Джакарте секретаря СБ России принял президент республики Джоко Видодо. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в многосторонних форматах. Состоялись консультации по безопасности с участием ведомств обеих стран.