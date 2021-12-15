СВР заинтересована в развитии сотрудничества с ЦРУ на принципах партнерства

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США на принципах партнерства. Об этом заявил глава ведомства Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя свою встречу в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

"Сегодня мне известны лишь несколько спецслужб, которые откровенно декларировали свое нежелание общаться с нами. Со всеми значимыми разведками мира мы постоянно сотрудничаем. К нашим партнерам относится и ЦРУ США, с которым сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями по актуальным проблемам современности", - сказал он.

По словам директора СВР, во время недавней встречи с американским визави Бернсом он отметил заинтересованность российской стороны "в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства", к которым Нарышкин отнес равноправие, конфиденциальность, соблюдение негласных этических норм, принятых в мировом разведсообществе. "Ко всем профессионалам разведслужб, стремящимся сделать нашу планету более безопасной и не ставящим целью своей жизни нанесение ущерба России, я испытываю уважение",-добавил он.

2 ноября в Москве состоялась очная встреча Нарышкина с Бернсом, назначенным директором ЦРУ в 2021 году. Повестку переговоров сформировали вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбу с международным терроризмом.