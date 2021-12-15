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Заксобрание Петербурга досрочно освободило от должности двух членов горизбиркома

Заявления о сложении своих полномочий подали Алла Егорова и Дмитрий Краснянский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду досрочно освободили от должности двух членов городской избирательной комиссии с правом решающего голоса - Аллу Егорову и Дмитрия Краснянского, передает корреспондент ТАСС.

"Мы приняли решение о досрочном освобождении от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Аллы Викторовны Егоровой", - подвел итоги голосования спикер заксобрания Александр Бельский. Егорова с июля 2017 года являлась заместителем председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии состава 2017-2022.

Аналогичное решение принято в отношении Краснянского.

В соответствующих проектах постановлений отмечается, что оба члена комиссии подали заявления о сложении своих полномочий.

На заседании депутаты также установили срок для приема предложений для назначения новых членов избиркома с правом решающего голоса до 18:00 мск 20 декабря.

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