Заксобрание Петербурга досрочно освободило от должности двух членов горизбиркома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду досрочно освободили от должности двух членов городской избирательной комиссии с правом решающего голоса - Аллу Егорову и Дмитрия Краснянского, передает корреспондент ТАСС.

"Мы приняли решение о досрочном освобождении от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Аллы Викторовны Егоровой", - подвел итоги голосования спикер заксобрания Александр Бельский. Егорова с июля 2017 года являлась заместителем председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии состава 2017-2022.

Аналогичное решение принято в отношении Краснянского.

В соответствующих проектах постановлений отмечается, что оба члена комиссии подали заявления о сложении своих полномочий.

На заседании депутаты также установили срок для приема предложений для назначения новых членов избиркома с правом решающего голоса до 18:00 мск 20 декабря.