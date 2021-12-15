Климов назвал основное отличие нового доклада комиссии СФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Особенность подготовленного временной комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ ежегодного доклада заключается в глубокой проработке международно-правовых аспектов вмешательства извне. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Андрей Климов, комментируя подготовленный доклад.

"В отличие от других докладов главная особенность этого - в очень глубокой проработке международно-правовых аспектов. Если мы раньше просто обобщенно говорили, то теперь мы по каждому пункту следуем и указываем на нарушения. Мы впервые даем международно-правовую оценку всех этих историй с позиций существующих и действующих деклараций ООН", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что сенаторы ярко демонстрируют случаи фактического вмешательства в суверенные дела других государств через законы, резолюции, решения и выступлениями политиков ряда западных стран. В частности, в приложении к ежегодному докладу приводится полный перевод декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств, принятой резолюцией генассамблеи ООН в декабре 1981 года. "Мы дали не просто нашу оценку, а дали доказательную базу", - отметил Климов.

По его словам, сенаторы заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и оппоненты России понимали, что подготовленный доклад - не набор слов и лозунгов, а "очень вдумчивая работа по каждому пункту". "Еще один аспект заключается в том, что наши оценки мы сверяли со многими другими государствами. Они с нами соглашались. Это все проговорено со многими партнерами. Я сам разговаривал с коллегами из порядка 50 стран, они согласны с оценкой этих позиций", - добавил глава временной комиссии СФ.