Рябков обсудил с заместителем госсекретаря США проблематику гарантий безопасности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и помощник госсекретаря США Карен Донфрид обсудили на встрече в Москве в среду гарантии безопасности в свете постоянных попыток США и НАТО изменить ситуацию в Европе в своих интересах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе", - указали в дипведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что встреча продолжалась около 40 минут.

На среду также запланирована встреча заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Донфрид.

В Госдепартаменте поясняли, что целью рабочей поездки помощника госсекретаря в Киев, Москву и Брюссель станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения "наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".