ЦИК намерен вывести работу с экспертным сообществом в 2022 году на новый уровень

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в следующем году комиссия планирует вывести на новый уровень работу с экспертным сообществом, в том числе по темам дистанционного электронного голосования, видеонаблюдения на выборах и многодневного голосования.

"Мы обязательно в этом году не только возобновим, но и выведем на новый уровень нашу работу, наше взаимодействие с экспертным сообществом. Все, кто пожелает с нами работать, высказывать свои позиции, никому препятствия не будет, мы всех будем рады здесь видеть", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, одной из главных в общении с экспертами будет тема дистанционного электронного голосования. "Та задача, которую я ставлю, пока не решена до конца: как нам организовать гражданский контроль за ходом электронного голосования, чтобы он был понятен любому избирателю, чтобы все было на доступном языке сказано и объяснено, чтобы ни у кого не было сомнений, что оно так и есть", - уточнила глава ЦИК.

Она отметила, что также будет затронута тема организации видеонаблюдения на выборах. "Она действительно себя оправдала. Все предположения и спекуляции, что ограниченное количество аккаунтов было, - это неправда. Аккаунты выдали в соответствии с заявками и запросами. Надо продумывать механизм обучения, чтобы все понимали, чем они обладают, как этим механизмом профессионально, грамотно, в интересах обеспечения гражданского контроля пользоваться", - уточнила Памфилова.

По ее словам, ЦИК вместе с экспертами также будет обсуждать, как совершенствовать процедуры при многодневном голосовании. "Вы видите, что пандемия становится перманентным состоянием нашей жизни. И в любом случае вероятность проведения многодневного голосования очень высока и на последующих выборах", - сказала глава ЦИК.