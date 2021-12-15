Матвиенко: у глав субъектов РФ нет замечаний к новому закону о региональной власти

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главы субъектов РФ не высказали замечаний к доработанному закону об организации региональной власти и удовлетворены изменениями, внесенными в текст во втором чтении. Об этом сообщила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая провела телефонные переговоры с главами регионов накануне обсуждения закона.

"Мы были в контакте с губернаторами. И вчера я провела телефонные переговоры перед принятием этого закона с целым рядом губернаторов, [поинтересовалась], учтены ли все замечания, устраивает ли закон, понятна ли позиция. И ни один губернатор не высказал никаких [замечаний], сказали, что те изменения, которые при доработке были учтены во втором чтении, нас вполне устраивают. В том числе и матрешечные, как мы говорим, регионы, которые высказывали свою тревогу", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании в среду в ходе обсуждения закона.

В частности, по ее словам, очень много было замечаний у Москвы. "Я вчера с Сергеем Семеновичем [Собяниным] проговорила. Он тоже подтвердил, благодарил и Госдуму, и Совет Федерации за такую тщательную проработку направленных предложений. И замечаний у него также нет", - отметила Матвиенко.

"Работа над этим законом - это такой хороший пример конструктивного взаимодействия Совета Федерации, Государственной думы, регионов. Это тот случай, когда мы услышали регионы. Такое количество поправок в этот закон, я не помню ни по одному закону в последнее время, которые поступили, которые были отработаны, обсуждены, очень многие из них были учтены", - подчеркнула сенатор.

Матвиенко добавила, что следующим шагом будет внесение законопроекта о местном самоуправлении. "Смысл всей этой нашей работы в одном - создать стройную систему публичной власти, которая позволит повысить эффективность управления такой огромной многонациональной страной с тем, чтобы власть была ответственна перед людьми, любой гражданин понимал, что и с кого можно спрашивать, кто за что будет отвечать", - сказала она.

Госдума во вторник приняла, а Совет Федерации в среду одобрил закон об организации публичной власти в субъектах РФ, который в том числе устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Документ содержит полный перечень полномочий субъектов РФ. В поддержку закона проголосовали 146 сенаторов, против выступили 4.