Памфилова сообщила о докладе про мировую практику лишения пассивного избирательного права

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на сайте Российского общественного института избирательного права опубликован доклад "Международный опыт допустимого ограничения пассивного избирательного права на парламентских выборах".

"Мы с вами обещали, что более подробные материалы мы опубликуем <...>. Параллельно с коллегами и экспертами подготовили доклад, проанализировали мировую практику правового регулирования по ограничению пассивного избирательного права и соответствие ей наших российских подходов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, это является ответом российских организаторов выборов на необоснованные обвинения в том, что в России якобы многие граждане лишены избирательных прав.

Памфилова также отметила, что накануне приняла участие в заседании Комитета по выполнению обязательств государствами Совета Европы. Она обратила внимание, что "некоторые представители ПАСЕ, которые не принимали участие в международном наблюдении за выборами в России, имеют абсолютно искаженное представление об избирательном процессе в стране". "В частности, они выражали озабоченность тем, что наблюдателей в России проверяют на наличие судимости. Хотя, конечно, соответствующая проверка проводится только в отношении кандидатов на выборные должности", - отметила глава ЦИК.

Ранее Памфилова сообщала, что ЦИК подготовил доклад, который опровергает информацию движения в защиту прав избирателей "Голос", включенного в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов, о миллионах россиян, якобы ограниченных в пассивном избирательном праве. В июле "Голос" выпустил доклад, согласно которому в России порядка 9 млн человек (около 8% от общего числа избирателей) якобы не могут баллотироваться в депутаты. Основная причина - наличие второго гражданства или вида на жительство, а также судимость. При этом в перечне присутствуют лица, причастные к экстремистским организациям.

В мае Госдума приняла закон, запрещающий избираться на срок от трех до пяти лет гражданам, в отношении которых судом установлена причастность к деятельности экстремистских и террористических организаций.