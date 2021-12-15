МИД РФ призвал страны к оперативному обмену данными для борьбы с афганским наркотрафиком

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия призывает страны оперативно обмениваться информацией для более успешной борьбы с наркотрафиком из Афганистана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в своем приветственном слове к участникам заседания Рабочей группы экспертов Парижского пакта по трансграничному сотрудничеству в борьбе с афганскими опиатами.

"Эффективную борьбу с проблемой афганских опиатов можно вести только на основе четко выверенного понимания реальной ситуации как в самом Афганистане, так и на маршрутах незаконной транспортировки наркотиков. В этом контексте отмечаем важность оперативного обмена информацией о новых тенденциях, в том числе через Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ)", - сказал дипломат, текст выступления которого был опубликован в среду на сайте российского дипведомства.

Сыромолотов также отметил важность подкрепления стратегических установок мирового сообщества на афганском направлении точечными проектами Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).

"Знаменательно, что на полях нашего заседания состоится запуск обновленной версии региональной программы УНП для Афганистана и соседних с ним стран на 2022-2025 гг., которая синхронизирована с утвержденными в рамках Парижского пакта задачами. Востребованность доказывают инициативы Управления по обучению правоохранительных кадров и укреплению кинологического потенциала Афганистана и соседних с ним стран, которые мы успешно реализуем совместно с японскими коллегами", - указал высокопоставленный дипломат.