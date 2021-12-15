Донфрид выразила готовность оказывать содействие урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе контактов в Москве озвучила готовность Вашингтона оказывать содействие дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и усилиям нормандского формата. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте посольства США в Москве.

"Помощник госсекретаря подчеркнула, что прогресс в урегулировании конфликта возможен лишь через выполнение Минских соглашений, и отметила, что Соединенные Штаты готовы оказывать содействие дипломатическим усилиям и нормандскому формату", - говорится в тексте.

Посольство отметило, что Донфрид "выразила озабоченность наращиванием военного присутствия России у границ с Украиной" и "подтвердила приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Ранее в среду американский высокопоставленный дипломат провела переговоры с замглавы российского дипведомства Сергеем Рябковым, которые продлились около часа. В МИД РФ по итогам встречи заявили, что "состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе".

Затем Донфрид встретилась с заместителем руководителя администрации Дмитрием Козаком, их беседа продлилась более двух часов. Как отметили в американском диппредставительстве, из Москвы она направится в Брюссель, где "обсудит итоги состоявшихся бесед и продолжит координацию дальнейших действий с ближайшими союзниками".