Захарова: заявление G7 о недопустимости вторжения РФ на Украину основано на ложных оценках

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Заявление стран Группы семи о недопустимости вторжения России на Украину представляет собой лишь набор стереотипов и основано на ложных данных и оценках. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как это можно было, увы, ожидать, исходя из нынешних реалий, ничего конструктивного мы в этом заявлении не увидели. Все тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине", - сказала она.