Захарова назвала законопроект Украины о двойном гражданстве худшей практикой апартеида

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Украинский законопроект о двойном гражданстве является проявлением худших практик сегрегации и апартеида. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В истории двадцатого века было и есть такое понятие, как апартеид. Казалось бы, что уж точно Европейского континента и тех государств, которые так красиво и очень четко артикулировали свою приверженность этим самым передовым ценностям и передовым подходам к уважению гуманистических идеалов, прав человека, свободы слова, что это явление точно не коснется. Но ведь этот закон - это худшие практики сегрегации, апартеида. Это же уродство, которое человечество было вынуждено пережить", - указала она.

По словам дипломата, это создает ощущение абсолютного правового вакуума на Украине. При этом, продолжила Захарова, очевидно, что все это идет в русле линии официального Киева на прямую дискриминацию собственных жителей по языковому признаку и национальному принципу. "В чем цель? Опять же, нам понятно, и мы об этом говорим много лет, но может, наконец, до Брюсселя эта информация дойдет. Цель подобных действий - обеспечить тотальную украинизацию страны методами, которые не сопоставимы с заявленными западным же сообществом целями в XXI веке", - подчеркнула она.

Как отметила дипломат, еще одна цель официального Киева - отвлечь внимание граждан Украины от социально-экономической ситуации в этой в стране. "Проводя подобную политику, киевский режим целенаправленно ограничивает возможности в том числе нашей страны по поддержке проживающих на Украине соотечественников", - добавила она.

"Как это может быть? Где все правозащитники? Это должен быть серьезный разбор полетов на международном уровне, как международное сообщество допустило подобное явление <...> в государстве, которое заявляет о своих приоритетах, ассоциируясь с западными сообществом", - продолжила Захарова.

Законопроект о гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря внес в Верховную раду пять законопроектов, касающихся правил получения и лишения гражданства. Один из документов устанавливает основания, при наличии которых лицо не может получить гражданство Украины по принципу территориального происхождения. Другим документом предлагается давать второе гражданство представителям украинской диаспоры, которые проживают в США, Канаде и ЕС. В сентябре Зеленский в ходе визита в США пообещал представителям украинской общины реализовать идею о втором гражданстве. При этом президент уточнял, что его нельзя предоставить всем этническим украинцам, так как некоторые из них живут в "недружественных" странах.

Законопроект предлагает также лишать украинского гражданства за использование на территории Украины совершеннолетним гражданином страны, который имеет также гражданство (подданство) иностранного государства, своих документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности и национальным интересам Украины. Кроме того, предполагается лишать гражданства за установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Верховной радой "государством-агрессором".