Захарова: критика генсека НАТО в адрес инициативы РФ по РСМД в Европе не вызывает доверия

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Критические заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что предложенная Россией инициатива по взаимному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе "не заслуживает доверия", лишены оснований. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее заявление.

"Доверять нельзя как раз этим его утверждениям. Разве не представители стран НАТО обещали нам не расширять альянс на Восток? Не они ли заверяли, что планы по развертыванию элементов американской ПРО в Польше, Румынии направлены исключительно на купирование возможных угроз со стороны Ирана? <…> Сейчас многие молодые эксперты вряд ли даже в это поверят, но именно так формулировались шаги этих стран на данном направлении, - отметила она. - Де-факто альянс делает все, чтобы дестабилизировать обстановку на континенте и подорвать основы европейской безопасности".

По словам Захаровой, российская сторона неоднократно выступала с предложением по введению соответствующего моратория в том числе по "верифицированным мерам", которые позволили бы западным странам "убедиться в отсутствии вызывающих у них вопросы ракет на территории России". "Однако такие меры должны основываться на взаимности, а к такой взаимности Запад в отношении России, как мы видим, исходя из последних действий, и этих действий немало, просто не готов", - подчеркнула она.

Дипломат выразила убежденность, что не подкрепленным делами заявлениям альянса верить нельзя. "Мы будем ориентироваться на их конкретные действия, - резюмировала она. - Свои предложения мы направили, будем ориентироваться на практическую реакцию".