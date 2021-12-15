Замглавы МИД РФ разъяснил послам стран Европы инициативу Москвы по гарантиям безопасности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов аргументировал в среду на встрече главам дипмиссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии предложения Москвы по гарантиям безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений России с этими странами, подведены итоги взаимодействия в 2021 году, намечены перспективы контактов в 2022 году. По просьбе послов Титов дал развернутую аргументацию российской инициативы о выработке договоренностей о гарантиях безопасности государств на евроатлантическом пространстве, включая учет соответствующих интересов и обеспокоенностей Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный разговор о состоянии и перспективах отношений Россия - ЕС и Россия - НАТО, а также о развитии международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата, пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, включая необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации", - добавили в дипведомстве.

Также стороны обсудили наращивание взаимодействия в рамках Арктического совета, в котором Россия в 2021-2023 годах выступает в качестве председателя.