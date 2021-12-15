Захарова сообщила, что Россия предоставила гражданство более 150 тыс. человек с 2018 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия предоставила гражданство более 150 тыс. человек в период с 2018 года. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За 2018 год в российских консульских загранучреждениях было оформлено гражданство в отношении 49 779 человек, из них более 3 тыс. - дети. 2019 год - 51 093 человека, более 28 тыс. детей. 2020 год - по объективным причинам количество оформлений снизилось, многие посольства и консульства приостановили прием граждан, подчиняясь местным требованиям той или иной страны. В этот год число составило 30 160 человек", - сказала она.

"Текущий год еще не закончился, но в течение него было выдан 28 684 паспортов", - добавила Захарова.