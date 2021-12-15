Александр Дрозденко стал секретарем регионального отделения "Единой России" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" в Ленинградской области большинством голосов был избран губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"В рамках работы XXX конференции Ленинградского отделения партии "Единая Россия" секретарем избран член высшего совета партии "Единая Россия", губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на конференции, которая состоялась в Гатчине, члены партии тайным голосованием выбирали секретаря президиума и руководителя региональной контрольной комиссии. По итогам голосования 119 человек поддержали кандидатуру Дрозденко. Прежде должность секретаря занимал действующий спикер Заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин.