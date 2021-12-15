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Захарова пообещала, что Россия ответит на высылку дипломатов из Берлина

Германия объявила о высылке двух сотрудников российского посольства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Москва не оставит без ответа высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет", - отметила она.

Ранее суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку россиянина, который убил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 2,5 года назад. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено якобы по поручению госструктур РФ. После приговора суда глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает данное убийство "нарушением права и суверенитета" и объявила о высылке двух сотрудников российского посольства.

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