Посольство РФ: Эстония должна первой начать ратификацию пограничного договора

ТАЛЛИН, 15 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Эстонская сторона должна первой начать ратификацию пограничного договора с РФ, поскольку именно она несет ответственность за срыв этого процесса в прошлом. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в среду покидающий пост посла РФ в Эстонии Александр Петров.

"Не мы были инициаторами срыва ратификационного процесса, и поэтому мы вправе ожидать, что эстонская сторона пойдет [первой], - сказал он. - На мой вопрос [эстонской стороне], готовы ли вы внести предложение в эстонский парламент о начале ратификационного процесса, ответа я не получил".

"Мы хотели бы избежать повторения ситуации, которая сделала невозможной ратификацию", - добавил Петров.

Президент РФ Владимир Путин назначил ранее в среду Владимира Липаева послом в Эстонии. Другим указом президент освободил от обязанностей посла РФ в Эстонии Александра Петрова.

Ранее в среду премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила газете Postimees, что, по ее мнению, балтийская республика уже сделала первый шаг в вопросе ратификации пограничного договора с РФ, упомянув этот документ в коалиционном соглашении, которое подписали сформировавшие правительство Партия реформ и Центристская партия.

В апреле Кая Каллас сообщила, что Эстония готова двигаться вперед в вопросе ратификации пограничного договора с Россией. Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс и российский министр иностранных дел Сергей Лавров договорились в ходе телефонной беседы продолжить работу в направлении ратификации договора о границе. В ходе разговора Лавров также подтвердил, что обязательным условием ратификации Россией договоров о границе с Эстонией является выполнение Таллином договоренностей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 году, и отказ от территориальных претензий.

Ратификация договора

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года, по условиям которого Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.