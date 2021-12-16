МИД России готов предметно работать с США по гарантиям безопасности вопреки разногласиям

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва подтвердила готовность вести с Вашингтоном предметную работу по гарантиям безопасности вопреки всем разногласиям, передав американской стороне конкретные предложения на этот счет. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Она указала, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков передал предложения российской стороны помощнику госсекретаря США Карен Донфрид на встрече в Москве в среду. "Это конкретная, предметная работа. Это еще одно доказательство, еще один факт в пользу того, что мы действительно, несмотря на разногласия (кстати говоря, и принципиального характера, это не только сиюминутные или одномоментные какие-то наши различия взглядов), несмотря на это мы готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют как наши страны, народы наших стран, так, в общем-то, всю международную общественность", - отметила Захарова.

По ее словам, Россия таким образом предпринимает практические шаги, "которые должны привести к диалогу по принципиальным, ключевым вопросам" как для двусторонних отношений с США, так и с точки зрения мировой стабильности и безопасности. Она также подчеркнула, что подобные действия Москвы далеки от мегафонной дипломатии или попыток доказать чью-либо неправоту. "Это еще один фактор, еще одно, мне кажется, просто неопровержимое доказательство нашей способности вырабатывать конструктивный подход к двусторонней повестке, международной повестке, несмотря на те конъюнктурные обстоятельства, которые нагнетают наши партнеры", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.