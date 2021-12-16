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МИД России готов предметно работать с США по гарантиям безопасности вопреки разногласиям

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее передал предложения российской стороны помощнику госсекретаря США Карен Донфрид на встрече в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва подтвердила готовность вести с Вашингтоном предметную работу по гарантиям безопасности вопреки всем разногласиям, передав американской стороне конкретные предложения на этот счет. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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Она указала, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков передал предложения российской стороны помощнику госсекретаря США Карен Донфрид на встрече в Москве в среду. "Это конкретная, предметная работа. Это еще одно доказательство, еще один факт в пользу того, что мы действительно, несмотря на разногласия (кстати говоря, и принципиального характера, это не только сиюминутные или одномоментные какие-то наши различия взглядов), несмотря на это мы готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют как наши страны, народы наших стран, так, в общем-то, всю международную общественность", - отметила Захарова.

По ее словам, Россия таким образом предпринимает практические шаги, "которые должны привести к диалогу по принципиальным, ключевым вопросам" как для двусторонних отношений с США, так и с точки зрения мировой стабильности и безопасности. Она также подчеркнула, что подобные действия Москвы далеки от мегафонной дипломатии или попыток доказать чью-либо неправоту. "Это еще один фактор, еще одно, мне кажется, просто неопровержимое доказательство нашей способности вырабатывать конструктивный подход к двусторонней повестке, международной повестке, несмотря на те конъюнктурные обстоятельства, которые нагнетают наши партнеры", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичЗахарова, Мария Владимировна
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