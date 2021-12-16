Вице-губернатор Курганской области уволился по собственному желанию

ТАСС, 16 декабря. Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов уволился по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе губернатора.

"Вице-губернатор Владислав Кузнецов 15.12.2021 уволен по собственному желанию", - уведомила пресс-служба.

Кто займет его должность, пока не уточняется.

Кузнецов был назначен на должность вице-губернатора региона в январе 2019 года. Как ранее сообщали в правительстве области, до этого он занимал пост советника Генерального директора ООО "СИБУР" в Москве. Кузнецов является выпускником Московского ордена Трудового знамени института управления имени Серго Орджоникидзе (по специальности "менеджер"), в разное время работал на руководящих постах в крупных компаниях в Москве, Башкортостане и Твери.