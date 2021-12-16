Косачев: на Западе произошло "катастрофическое обнищание" политологической мысли

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что в западных странах есть тенденция "катастрофического обнищания политологической мысли", уровень иностранной аналитики сильно упал за последние 20-30 лет. Такое мнение он высказал в четверг в ходе IX Всероссийского конгресса политологов, который проходит в Москве.

"Еще тенденция, которую я хотел бы выделить именно в этой аудитории, это достаточно катастрофическое обнищание политологической мысли у наших оппонентов, во всяком случае официальной политологической мысли. У нас у всех на слуху оценки, которые звучат в последнее время в публичной плоскости, скажем, из уст госпожи [заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории] Нуланд или господина [экс-посла США в РФ Майкла] Макфола. Там все в этом режиме противопоставления демократии авторитаризму", - сказал Косачев.

Он также вспомнил давнее высказывание американского историка и политолога Джорджа Кеннана, который "не относился с симпатиями к нашей стране, но предостерегал от расширения границ НАТО". По словам Косачева, этот человек "не пытался встать на позицию Кремля или Путина и тем не менее давал блестящие оценки". "Вот такого уровня аналитики нам, разумеется, спустя 20-30 лет как звучали столь точные оценки, сейчас крайне не хватает", - отметил вице-спикер Совфеда.

Косачев добавил, что в свою очередь российское политологическое сообщество "сохраняет и глубину, и разнообразие". "Мы, наверное, совпадаем в каких-то базовых оценках, но совершенно точно предлагаем разное видение и причин сегодняшних кризисных явлений и, самое главное, того, как из этих кризисов выходить. Мне представляется важным, что у российских экспертов нет вот такой идеологической предубежденности, нет окончательных и бескомпромиссных суждений о других народах, нациях, ценностях, политсистемах. В нашей политологической науке и практике нет приговоров. И мне представляется, что это принципиальное отличие того, что происходит в нашей стране, от того, что видим за пределами российских границ", - уточнил сенатор.

По его мнению, именно поэтому россиянам не свойственна практика применения санкций в инициативном порядке. "Мы не инициируем наказаний к народам, даже известную русофобию определенных народов мы склонны рассматривать, скорее, как временное заблуждение, может быть, даже помешательство, может быть, как искусственную игру в такое помешательство, потому что ситуативно оно выгодно тем или иным странам, тем или иным обществам на определенном этапе. Прибалтам выгодно вступить в НАТО, Украине выгодно создать свою нацию с нуля на эксплуатации тезиса о российской угрозе, Грузии выгодно объединить любой ценой страну, принудив отделившиеся республики к воссоединению и так далее", - считает Косачев.