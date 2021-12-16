Песков: полномочия Путина отрешать от власти глав регионов определяются его должностью

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вправе отправлять в отставку глав регионов в связи с утратой доверия, такие полномочия определяются самой должностью президента, который концентрирует в себе волю народа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать, что президент у нас избирается всенародным прямым голосованием, поэтому концентрирует в себе волю народа", - сказал Песков в ответ на критику нового законопроекта, направленного на реформу муниципальной власти, а также одобренного Советом Федерации закона о региональной власти. "В остальном я сейчас воздержусь, наверное, от каких-то комментариев. Внесен законопроект, будет работа парламента, и только потом будет формулироваться уже конкретная позиция", - сказал Песков.

Представитель Кремля не согласился с тезисом критиков, которые утверждают, что новые законодательные акты не дают прозрачных критериев для отставки по причине утраты доверия, а решение отдается целиком на откуп президенту. "С этим тезисом я не могу согласиться, потому что, еще раз повторяю, президент избирается народом, и эти полномочия президента вытекают, собственно, из его должности главы государства", - подчеркнул он.

На комментарий о том, что в прежней редакции закона об общих принципах организации исполнительных органов власти субъектов РФ статьей 19 устанавливались конкретные основания для утраты доверия президента РФ, Песков заметил, что этот перечень никуда не делся. "Перечень, который был, остается абсолютно полным основанием на основе действующего законодательства и других законов. Эти же основания прописаны и в других законах", - сказал он. В частности, пресс-секретарь главы государства напомнил о запрете для чиновников иметь счета в зарубежных банках и заграничную недвижимость. "Это все прописано комплексно в других законах", - заключил он.