Захарова: РФ ожидает от США ответа по наработкам документов по гарантиям безопасности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия ожидает от США ответа и конструктивной работы по проектам документов о гарантиях безопасности, которые были переданы замглавы МИД Сергеем Рябковым помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Сейчас мы ожидаем от них [США] ответа по тем наработкам, которые у них теперь уже есть непосредственно на столе", - сообщила Захарова. - Вчера и сегодня были днями тишины - мы не активно комментировали суть переданных предложений, в том числе и чтобы не заниматься "мегафонной дипломатией". Мы ожидаем конструктивной работы партнеров над теми материалами, которые они получили".

Захарова также отметила, что НАТО не может обеспечивать свою безопасность за счет претензий на подобное право другой страны и другого народа.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

Как сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности российской стороны незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. По словам Пескова, речь идет об одном проекте договора и одном проекте соглашения. Россию в переговорах на эту тему будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.