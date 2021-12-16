Посла Абхазии в России освободили от занимаемой должности

СУХУМ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания отозвал Игоря Ахбу с должности посла Абхазии в России. Об этом сообщается на официальном сайте президента в четверг.

"Отозвать Ахба Игоря Муратовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе президента.

Как сообщила пресс-служба МИД Абхазии, Ахба "назначен специальным представителем МИД Республики Абхазия по евразийской интеграции".

Ахбе 72 года, в 1992-2008 годах был полномочным представителем Абхазии в России, в 2004 году - министром иностранных дел Абхазии, с 2008 года по 16 декабря 2021 года был послом Абхазии в РФ, в 2014 году награжден нагрудным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество". Удостоен высшей награды Абхазии - ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава" в переводе с абхазского) III степени.