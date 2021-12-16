Захарова: РФ конструктивно отвечает Западу, несмотря на его попытки нагнетать обстановку

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия отвечает Западу конструктивными предложениями по восстановлению стабильности и безопасности и готова вести равноправный диалог по этим вопросам, несмотря на нагнетание обстановки со стороны США и НАТО. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Мы прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают и США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия: Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности для и предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, и ответа, а второе - конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности", - сказала она.

Как отметила дипломат, несмотря на стремления Запада изолировать Россию, Москва демонстрирует умение вести взаимоуважительный диалог с партнерами в различных областях, включая сферу стратегической безопасности.

"Мы показываем истинную многовекторность нашей политики, внешней политики, да и вообще позиционируем себя как государство, умеющее вести взаимоуважительный диалог на равных, понимая конъюнктуру момента и обладая прагматизмом оставлять за скобками нерешаемые вопросы в пользу проведения диалога по тем вопросам, по которым можно найти решение", - подчеркнула Захарова.