Слуцкий: РФ поддерживает лидирующую роль Эр-Рияда в решении проблем безопасности региона

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует инициативы Саудовской Аравии по решению конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке и поддерживает лидирующую роль Эр-Рияда в решении проблем в регионе Персидского залива. Об этом заявил ТАСС в четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В контексте российской Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива внимательно следили за турне наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана по арабским странам Персидского залива, целью которого была подготовка саммита Совета по сотрудничеству арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ, Оман, Кувейт, Катар, ОАЭ, Бахрейн), который состоялся в Эр-Рияде. Поддерживаем лидирующую роль Королевства Саудовская Аравия в решении проблем региона, в том числе в сфере безопасности. Приветствуем инициативы Эр-Рияда по решению конфликтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, включая Йемен, Ирак, Ливию, Сирию, палестино-израильское досье", - отметил Слуцкий.

Глава комитета Госдумы подчеркнул, что многовекторная и нацеленная на мир политика Эр-Рияда и лично бен Сальмана в региональных и глобальных делах свидетельствует о том, что королевство "продолжит сохранять исторические позиции одного из лидеров арабского мира" и оставаться фактором стабильности в регионе.

"Приветствуем и успехи в сфере внутренней политики и развития королевства, - продолжил Слуцкий. - Знаем о намерении саудовского руководства воспользоваться профицитом национального бюджета в этом году для решения таких задач, как укрепление финансового положения королевства, повышение возможностей в противостоянии глобальным вызовам и угрозам - о чем заявил Мухаммед бен Сальман. Как член Группы двадцати Эр-Рияд делает много для актуальных вопросов современности - от климатической повестки до борьбы с пандемией, от технологий до спорта".

Региональное турне наследного принца в преддверии 42-го саммита ССАГПЗ, который состоялся 14 декабря в столице Саудовской Аравии, охватило все пять стран совета по сотрудничеству. Причем визит в Катар стал для него первым с 2017 года и прошел в рамках нормализации отношений между двумя государствами.

Российская Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива была разработана в конце 1990-х годов и дополнена в 2004, 2007 и 2019 годах. Концепция предполагает поэтапное продвижение на основе равноправного взаимодействия всех региональных и других заинтересованных сторон к разблокированию конфликтных ситуаций, разработке мер доверия и контроля и в конечном счете к формированию в этом субрегионе целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с созданием соответствующих организационных структур.