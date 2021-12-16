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Чижов заявил, что у "Восточного партнерства" уже нет "цементирующей силы"

По словам постпреда России при ЕС, согласование итогового документа саммита шло довольно непросто

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Цементирующей силы" у "Восточного партнерства" уже нет. Об этом в четверг заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"Могу сказать, что согласование этого документа итогового [саммита "Восточного партнерства"] шло довольно непросто. И понятно, что той цементирующей силы, которую изначально "Восточное партнерство" могло представлять для фокусных государств, сегодня этого уже нет", - сказал он.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

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