Посольство РФ в Чехии отвергло позицию Сената республики по отношениям России с НАТО

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Чехии считает предвзятой и искажающей положение дел трактовку Сената (верхней палаты) парламента республики по ситуации в отношениях между Россией и НАТО. Об этом говорится в комментарии дипломатического представительства, размещенном в четверг вечером в Facebook.

"С разочарованием восприняли принятое 15 декабря 2021 года Сенатом парламента Чехии постановление и заявление председателя его комитета Павла Фишера, традиционно выдержанные в тенденциозном ключе и изобилующие антироссийскими клише. На Москву пытаются возложить всю ответственность за прекращение дипломатических отношений с НАТО и эскалацию напряженности в регионе. Столь предвзятая трактовка, искажающая реальное положение дел, не приемлема", - подчеркивается в заявлении.

Посольство напомнило, что на такие инсинуации в адрес России не раз аргументировано отвечали представители российского руководства. Исчерпывающие комментарии на этот счет давались МИД России. Одновременно российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО в непосредственной близости от российских границ, совместными учениями с Украиной, нахождением в Черном море военных судов нерегиональных держав, действием авиации стран альянса.

"Соответствующие озабоченности озвучены президентом России Владимиром Путиным в ходе разговора с президентом США Джо Байденом 7 декабря 2021 года. Как подчеркнул глава российского государства, мы настаиваем на выработке в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России", - отмечается в документе.

Как напомнили в посольстве, 10 декабря МИД РФ изложил в заявлении ряд конкретных предложений по "достижению договоренностей, обеспечивающих справедливый и устойчивый баланс интересов на общем пространстве". Речь, в частности, шла "о юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс", а также получении конкретной реакции на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе.

"Рекомендуем чешским парламентариям внимательно ознакомиться с этими предложениями и вместо призывов к ужесточению конфронтационной линии в отношении России принять конструктивное участие в совместной выработке гарантий нашей общей безопасности", - говорится в комментарии посольства РФ в Чехии.