Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Украина превращается в проект "анти-Россия"

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Украинские власти превращают свою страну в проект "анти-Россия", действия Киева идут в ущерб экономике государства и интересам жителей страны. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

"Украину же, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев - лишь бы во вред России", - сказал он в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН по украинскому проекту резолюции "Положение в области прав человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".