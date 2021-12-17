Крашенинников: законопроект о МСУ дает месяц на устранение мэрами проблем после выговора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Главы муниципалитетов, которым губернатор объявил выговор или вынес предупреждение, будут иметь месяц для устранения проблем и избежания отрешения от должности. Такая норма содержится в законопроекте об общих принципах организации местного самоуправления, который ранее был внесен в Госдуму. Об этом сообщил в пятницу на заседании ассамблеи свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" один из авторов проекта, председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Глава [региона] сможет за неисполнение и ненадлежащее исполнение переданных муниципалитету полномочий вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования и местной администрации и отрешить их от должности, если в течение месяца не будут устранены основания для предупреждения или выговора", - сказал он.

Крашенинников добавил, что также одним из оснований для отрешения от должности мэров станет систематическое недостижение показателей эффективности. Эти критерии, по словам депутата, закреплены указами президента.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона об общих принципах организации местного самоуправления, он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, "законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения. Также документ предусматривает единственный способ формирования представительного органа муниципального образования (муниципальные выборы) и унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет).