Госдума планирует рассмотреть законопроект о МСУ в I чтении в конце января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть законопроект об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в первом чтении в январе 2022 года. Об этом сообщил председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы планируем в первом чтении в конце января рассмотреть. Дальше, как вы знаете, у нас по этим законам есть 30 дней между первым и вторым чтением", - сказал он на заседании ассамблеи свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".

Ранее в Госдуму был внесен проект закона об общих принципах организации местного самоуправления, он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, "законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения. Также документ предусматривает единственный способ формирования представительного органа муниципального образования (муниципальные выборы) и унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет).