Богданов обсудил с посланником генсека ООН западносахарское урегулирование

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и личный посланник генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Стаффан де Мистура обсудили в пятницу по телефону перспективы западносахарского урегулирования. С российской стороны была выражена поддержка усилиям де Мистуры на этом направлении, говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе ООН. "В ходе заинтересованного обмена мнениями о состоянии и перспективах западносахарского урегулирования была особо подчеркнута важность задачи достижения справедливого, долгосрочного и взаимоприемлемого для сторон конфликта решения на общепризнанной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ ООН. Отмечена важная стабилизирующая роль, которую играет Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре", - говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

С российской стороны была подтверждена поддержка усилий де Мистуры по возобновлению переговорного процесса между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО.