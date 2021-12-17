Мезенцев: утверждение союзных программ - это в том числе ответ на санкции Запада

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Утверждение Москвой и Минском 28 союзных программ в том числе отвечает на санкции, введенные Западом против России и Белоруссии. Об этом в пятницу заявил журналистам госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, это "по-своему историческое решение" определяет принципиально новый этап в экономической интеграции, служит упрочению и сближению потенциала национальных экономик во благо людей, способствует повышению достатка и конкурентоспособности экономик республик. "Это тоже ведь ответ на те санкции, - неправедные и несправедливые, - которые испытывают [на себе] две страны только потому, что на Западе считают, что право у России и Беларуси на свое мнение, на определение своего будущего, на отстаивание справедливости в рамках норм международного права должно если не отсутствовать, то согласовываться с Брюсселем, Страсбургом и Вашингтоном. Понятно, что этого не будет, и мы с этим не согласны", - отметил Мезенцев.

4 ноября президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили союзные программы - документы, определяющие дальнейшую интеграцию двух стран, обновленную военную доктрину и миграционную концепцию.