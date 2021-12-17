Песков заявил, что "ползучее вторжение" НАТО на Украину уже происходит

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. НАТО уже осуществляет "ползучее вторжение" на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI. Он указал, что Украина "напрямую, официально, фактически на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО".

"Это очень плохо для нас, потому что таким образом военная инфраструктура НАТО неизбежно начнет дрейф в сторону наших границ. Мы и без членства [Украины] в НАТО сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины, - сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что НАТО начало с поставок оборонительного вооружения, потом - наступательного, потом - вооружения двойного назначения, потом стали появляться инструкторы НАТО, которые обучают украинских военных использовать все эти сложные виды вооружений.

"Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит, и Россия не может оставаться безразличной к этому. Именно поэтому Путин занимает такую, с одной стороны, жесткую позицию, но с другой стороны, весьма последовательную и миролюбивую. Его предложение выйти на некие обязывающие гарантии безопасности - это очень конструктивное предложение, оно способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории", - сказал Песков.

Он указал, что в мировой политике "сейчас начали использовать риторику, которая, казалось, никогда не вернется: разрядка напряженности и так далее".

"Такое [было] ощущение, что это осталось во временах холодной войны и никогда не вернется. Но оно вот уже - оно уже сейчас здесь", - резюмировал пресс-секретарь президента.