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Песков: Путин по вопросу гарантий безопасности РФ занимает жесткую, но миролюбивую позицию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по вопросу гарантий безопасности для РФ в Европе занимает жесткую, но миролюбивую позицию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Путин занимает такую, с одной стороны, жесткую позицию, но с другой стороны, весьма последовательную и миролюбивую. Его предложение выйти на некие обязывающие гарантии безопасности - это очень конструктивное предложение, оно способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории", - сказал Песков.

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