Постпред России отметил сотрудничество с США на переговорах по ядерной сделке Ирана в Вене

ВЕНА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество России и США на переговорах Вене в деле восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе носит прагматический характер и отвечает интересам обеих стран. Как сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам седьмого раунда венских переговоров по иранскому атому, он надеется на продолжение такого взаимодействия.

"Я как руководитель российской делегации весьма удовлетворен качеством нашего взаимодействия со специальным представителем США по Ирану Робертом Мэлли, который возглавляет на этих переговорах американскую делегацию", - рассказал Ульянов.

Он назвал обнадеживающими усилия обеих стран, которые позволили существенно продвинуться вперед в рамках седьмого раунда переговоров в Вене. "Наше сотрудничество носит сугубо прагматический характер, США и Россия заинтересованы в том, чтобы полностью восстановить СВПД и отменить американские санкции, введенные в период администрации [экс-президента США] Дональда Трампа, - указал Ульянов. - Это как раз та основа, на которой мы можем неплохо сотрудничать. Надеюсь, что такое взаимодействие продолжится дальше".

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился в пятницу в Вене. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ Михаил Ульянов не исключил, что следующий - восьмой раунд - может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января - начала февраля 2022 года.

Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде.