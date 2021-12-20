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Замглавы МИД РФ: Москва благодарна Минску за поддержку в вопросах безопасности

Белоруссия и Россия одинаково оценивают угрозы безопасности, отметил Андрей Руденко

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия одинаково оценивают угрозы безопасности, Москва благодарна Миску за поддержку в этом вопросе. Об этом в понедельник журналистам заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай", где проходила презентация доклада "Пространство без границ: Россия и ее соседи".

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"Белоруссия наш союзник, поэтому мы всегда признательны. С Белоруссией мы думаем одинаково", - сказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС, контактировала ли Россия с ОДКБ по гарантиям безопасности, Руденко ответил, что не располагает такой информацией. "Насколько я представляю, пока обсуждений не было", - отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия "не останется в стороне", если Запад развяжет конфликт в Донбассе или на границе с Россией.

Теги
БелоруссияРоссияРуденко, Андрей Юрьевич
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