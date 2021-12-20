Путин и Моди выразили настрой на дальнейшее развитие партнерства между Россией и Индией

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре выразили настрой на дальнейшее развитие особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер "тепло поблагодарил Нарендру Моди за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита на высшем уровне в Нью-Дели 6 декабря".

"Обсуждены практические вопросы реализации достигнутых по итогам переговоров договоренностей. Выражен взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией", - говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что лидеры также продолжили обмен мнениями по проблематике международной стабильности и безопасности, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Помимо этого, президент России и премьер-министр Индии поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками и условились активизировать двусторонние контакты на различных направлениях.