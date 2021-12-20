Володин: на рассмотрении Думы осталось только 1,5% проектов, внесенных до седьмого созыва

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Законотворческий портфель Госдумы на сегодня содержит 1193 законопроекта, большинство из которых были внесены в период седьмого созыва. На рассмотрении депутатов осталось лишь 1,5% проектов, внесенных до 2016 года. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам в понедельник.

"Сейчас на рассмотрении Думы 1193 проекта законов, лишь 1,5% из них - законопроекты, внесенные до седьмого созыва", - отметил Володин.

По его словам, все остальные проекты, которые находятся на рассмотрении депутатов, были внесены в ходе седьмого созыва Госдумы, который начался в сентябре 2016 года, а также в ходе первой осенней сессии восьмого созыва.

"К началу седьмого созыва в законодательном портфеле Госдумы было 2020 проектов законов. Сроки их внесения измерялись более чем 20 годами", - добавил Володин.