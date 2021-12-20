Эксперты СБ РФ считают одной из причин конфликтности в мире позицию элит США

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) РФ считают одной из причин конфликтности в мире позицию элит США, воспринимающих Россию и Китай как конкурентов. Об этом заявил помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов журналистам по итогам заседания научного совета при Совете безопасности РФ.

Заседание состоялось 20 декабря, его провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"Члены научного совета при Совете безопасности обратили внимание на долгосрочные факторы конфликтности в мире. Среди них - конкурентное восприятие элитами США таких стран, как Россия и Китай", - сказал Павлов.

Он добавил, что причиной конфликтности, по мнению научного совета, является и то, что "для США неприемлемо наличие у России своих национальных интересов".

"В то же время Россия считает также непозволительным дальнейшее расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - напомнил представитель СБ РФ.