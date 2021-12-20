Эксперты Совбеза РФ указали на рост активности по переброске мигрантов между странами

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) РФ обратили внимание на возросшую активность криминальных структур, которые перебрасывают мигрантов из Африки и Азии в Европу. Об этом рассказал журналистам помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов по итогам заседания научного совета при ведомстве.

По его словам, эксперты проанализировали основные причины взрывного роста миграции в мире в последние десятилетия. Прежде всего к ним относится разница в уровне развития стран. При этом обсуждались и другие причины этих процессов.

"Значительно активизировались криминальные структуры, занимавшиеся переброской людей из Африки и Азии в Европу. Доходы криминальных бизнесов от переброски мигрантов в мире, по примерным оценкам, составляют от €3 млрд до €6 млрд в год", - отметил он.

Кроме того, продолжил Павлов, геополитическая обстановка и политические конфликты, которые происходят в разных странах и регионах мира, провоцируют поток мигрантов в более спокойные районы. "Здесь уместно вспомнить войны и конфликты последних десятилетий в Ираке, Ливии, Сирии, Судане, Конго, Афганистане. Все они приводили к формированию крупных потоков беженцев и мигрантов", - пояснил он.

Остается актуальной миграция, связанная с изменениями климата, констатировал помощник секретаря СБ РФ. Основной причиной климатической миграции на современном этапе остаются стихийные бедствия, указал он.

Заседание прошло в понедельник. Его провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.