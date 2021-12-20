Первое чтение законопроекта о местном самоуправлении может пройти 26 января

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления может быть рассмотрен в первом чтении Госдумой 26 января следующего года, такое решение принял Совет Думы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в аппарате палаты.

"Совет направил в регионы, Конституционный и Верховный суды, Счетную и Общественную палаты законопроект [главы комитета Думы по госстроительству законодательству] Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Первое чтение запланировано на 26 января 2022 года", - сказал источник.

Внесенный Крашенинниковым и Клишасом законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить проблемы с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения.

Также документ предусматривает единственный способ формирования представительного органа муниципального образования (муниципальные выборы) и унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет).