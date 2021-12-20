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Грушко: Россия адекватно ответит на размещение на территории стран НАТО ударных средств

Замглавы МИД РФ отметил, что, если озабоченности России игнорируются, а страны НАТО не готовы пойти по пути военной сдержанности, то Москве "придется отвечать теми средствами", которые у нее есть

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия будет вынуждена "создать адекватную ситуацию" для партнеров на случай, если на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут российских центров управления. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью "Российской газете" замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров", - сказал он.

Грушко также отметил, что, если озабоченности РФ игнорируются, а страны НАТО не готовы пойти по пути военной сдержанности, то России "придется отвечать теми средствами", которые у нее есть. "Иного не дано. Если появляются какие-то варианты, которые могут использоваться даже не с точки зрения применения силы, а хотя бы проекции силы, то есть военный потенциал используется как средство экономического или политического давления, то, разумеется, такая ситуация Россию никогда не устроит, и мы будет находить способы для нейтрализации этих угроз", - добавил он.

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