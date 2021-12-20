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МИД РФ: афганские власти заверили, что гуманитарные грузы будут направлены нуждающимся

Спецборты Минобороны России при содействии МЧС и МИД доставили 18 декабря в Кабул третью партию российской гуманитарной помощи весом 36 тонн

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Представители временного афганского правительства заверили, что российская гуманитарная помощь будет направлена наиболее нуждающимся слоям населения и учреждениям здравоохранения. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Как уточнили в министерстве, спецборты Минобороны России при содействии МЧС и МИД России доставили 18 декабря в Кабул третью партию российской гуманитарной помощи весом 36 тонн, включающую продовольственные товары и медикаменты. Всего доставленные в ноябре-декабре этого года три партии отечественных гуманитарных грузов в Афганистан составили около 108 тонн.

"Представители временного афганского правительства выразили российской стороне искреннюю признательность и заверили, что гуманитарные грузы будут направлены наиболее нуждающимся слоям населения и учреждениям здравоохранения", - сообщили в МИД РФ.

Обратными рейсами из Кабула в Москву вывезли граждан России и афганских студентов, зачисленных или продолжающих обучение в российских вузах, добавили в МИД.

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