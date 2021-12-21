Главы МИД России и БиГ проведут переговоры в Сочи

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Сочи переговоры с заместителем председательствующего Совета министров, главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович, которая находится в РФ с рабочим визитом с 20 по 22 декабря.

Прошлая встреча глав МИД двух стран прошла во время визита Лаврова в Сараево в декабре прошлого года. Примечательно, что ответный визит главы МИД БиГ приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами 26 декабря.

Как сообщили накануне в МИД РФ, стороны обменяются мнениями "о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах". Кроме того, предполагается обсудить актуальные региональные и международные темы.

Источник серьезных проблем

Как ожидается, стороны рассмотрят и вопросы постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на поддержке закрепленных в Общем рамочном (Дейтонском) соглашении о мире 1995 года принципов суверенитета и территориальной целостности БиГ, равноправия ее трех государствообразующих народов и двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины) с широкими конституционными полномочиями.

В российском дипведомстве подчеркнули, что РФ, будучи одним из государств - гарантов Дейтона, последовательно выступает за окончательное закрытие Аппарата Высокого представителя в БиГ, "превратившегося в источник серьезных проблем в стране, и необходимость восстановления подорванного им межнационального диалога и доверия".

Туркович ранее отмечала, что Босния и Герцеговина ценит позицию России о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность страны, как это предусмотрено Дейтонским соглашением. У Москвы и Сараево есть общее мнение, что данное соглашение является основой функционирования БиГ как государства, а конституционные принципы равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов носят безальтернативный характер.

Еще в декабре прошлого года Лавров указывал на давно назревший вопрос передачи всей полноты ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям. По его словам, сохранение Аппарата Высокого представителя является не просто анахронизмом, а "дискредитирует западных коллег, настаивающих на увековечении этого института, символизирующего внешний протекторат над независимой Боснией и Герцеговиной, которая уже много лет назад становилась членом СБ ООН и до сих пор, несмотря ни на что, остается западным протекторатом".

В начале декабря нынешнего года в Сараево без участия России состоялась встреча политических директоров стран - членов Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного (Дейтонского) соглашения по Боснии и Герцеговине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что "впервые за 26-летнюю историю многосторонних усилий по содействию постконфликтному урегулированию в этой балканской стране формат заседания был неполным в силу неприемлемых обстоятельств", которые с точки зрения РФ грубо нарушают как правовые нормы, так и устоявшуюся практику".

По ее словам, РФ неоднократно указывала партнерам по Руководящему комитету на то, что частное лицо, каковым является гражданин ФРГ Кристиан Шмидт, не может председательствовать на мероприятиях по линии комитета, но не была услышана. Вместе с тем, по ее словам, РФ не теряет надежды на то, что Руководящий комитет по Боснии и Герцеговине все же вернется к консенсусному формату работы, и в этой связи сохраняет в нем полноправное членство.

В недавнем интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ подчеркивала, что усилия международного сообщества в Боснии и Герцеговине необходимо сосредоточить на том, чтобы освободить это суверенное и независимое европейское государство от внешнего протектората в виде Высокого представителя. "Как показывают последние события в БиГ, он все больше становится фактором дестабилизации обстановки в стране. Очевидна абсурдность ситуации, при которой иностранец, не будучи избранным самими гражданами БиГ, по своему собственному усмотрению вмешивается во внутренние дела страны, не несет за свои действия никакой ответственности и подменяет собой органы законодательной, исполнительной и судебной власти", - отмечала дипломат.

Ритмичный диалог и конструктивное взаимодействие

Как подчеркнули на Смоленской площади, РФ и БиГ с момента установления дипотношений поддерживают дружественные контакты и развивают широкое сотрудничество. Так, например, Сараево не присоединяется к введенным Евросоюзом антироссийским ограничениям.

Кроме того, между странами налажен на различных уровнях ритмичный политический диалог, развивается межпарламентское сотрудничество и продолжает совершенствоваться договорно-правовая база двусторонних отношений. В МИД РФ обратили внимание, что в работе находятся проекты межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения, о поощрении и защите капиталовложений, об учреждении и условиях деятельности в БиГ российского культурного центра.

Известно, что Россия входит в число ведущих торговых партнеров и иностранных инвесторов БиГ. В дипведомстве отметили, что даже в условиях пандемии объем товарооборота в январе-сентябре нынешнего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 86% - до $122 млн.

Стоит отметить, что БиГ является традиционным потребителем российского природного газа. Так, в стране работают ПАО "Газпром нефть" и АО "Зарубежнефть", реализуется проект газификации НПЗ "Брод" с территории Хорватии.

Кроме того, успешно реализуется контракт на поставку для нужд МВД Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины вертолетов "Ансат" российского производства.

Наверняка не останется без внимания министров сотрудничество в борьбе с пандемией. Москва и Сараево конструктивно взаимодействуют по проблематике противодействия пандемии с самого ее начала. В октябре Российский фонд прямых инвестиций завершил исполнение контракта на поставку Республике Сербской 200 тыс. комплектов доз вакцины "Спутник V". Посол России в БиГ Игорь Калабухов недавно отмечал, что Россия открыта к сотрудничеству по борьбе с пандемией с потенциальными партнерами из Боснии и Герцеговины.

В МИД РФ также отметили, что в городах Республики Сербской набирает популярность проведение в День Победы 9 мая акций "Бессмертный полк". Россия признательна Сараево за поддержку российского проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", подчеркнули в российском дипведомстве.