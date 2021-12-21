Путин проведет 21 декабря несколько международных разговоров и совещание с Совбезом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ и несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков. "Если он (Путин) что-то скажет в начале, обозначит тему, вы это увидите. Если в открытой части никаких слов не будет, то мы расскажем вам, о чем там будет идти речь", - добавил пресс-секретарь. Он уточнил, что совещание ожидается около 17:00 мск.

По словам Пескова, у президента также запланированы несколько международных телефонных разговоров, о которых Кремль будет информировать в течение дня.