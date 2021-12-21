Губернатор Петербурга предложил на пост вице-губернатора председателя комитета финансов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил депутатам законодательного собрания города рассмотреть в качестве кандидата на пост вице-губернатора главу комитета финансов Алексея Корабельникова. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание Санкт-Петербурга представление на согласование Алексея Алексеевича Корабельникова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, какие сферы будет курировать в городском правительстве Корабельников в случае его утверждения в этой должности.

Алексей Корабельников окончил в 2009 году экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, работал в международной консалтинговой компании Ernst&Young. С июля 2014 года стал советником губернатора Петербурга по экономическим вопросам, а в феврале 2015 года был назначен председателем комитета финансов Санкт-Петербурга.