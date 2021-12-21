Гаврилов: РФ смотрит не на выкрики, а на реальные шаги Запада по гарантиям безопасности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Москва ориентируется не на выкрики со стороны Запада, а на реальные действия государств НАТО в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, страны НАТО будут "вынуждены реагировать" на российские предложения. "О том, что заявляют стороны, нужно судить не только по истеричным выкрикам кого-то - тех же [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, других представителей. Надо посмотреть, какие будут реальные действия. <…> Соглашения, как и деньги, любят тишину. И то, что там начинают кричать, это не факт, что не будет ничего", - отметил российский дипломат.

Гаврилов подчеркнул, что в случае если Запад проигнорирует инициативу России, то она будет вынуждена ответить. "Будет военно-технический, военный ответ или создание контругроз НАТО в тех местах, где они не ожидают, - пояснил. - А план "Б", естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать".

Он добавил, что Россия своими предложениями по вопросам безопасности выдвигает не ультиматум, а жесткое требование, которое следует из нынешних обстоятельств. "Пора уже привыкнуть к мысли, что наши интересы должны защищаться. Сначала дипломатическими средствами", - заключил он.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском МИД.