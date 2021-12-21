Депутаты Госдумы обсудили с Асадом развитие контактов между гражданами РФ и Сирии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Делегация депутатов Госдумы в ходе прошедшей во вторник в Дамаске встречи с президентом Сирии Башаром Асадом обсудила налаживание социальных, культурных связей, а также проведение молодежного форума будущих политиков. Об этом журналистам сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

В ходе встречи речь зашла о гуманитарных мероприятиях, которые делегация РФ планирует провести в Сирии в ходе визита. Это, в частности, проведение "Русской елки" в оперном театре Дамаска, рождественской елки при представительстве РПЦ, оказание помощи детской больнице в Дамаске, раздача подарков сирийским школьникам. "Асад сказал, что очень важно развивать культурные, социальные связи между двумя странами. Президент отметил, что отношения насчитывают семь веков, в центре нашего внимания должны быть экономические и культурные вопросы", - сказал Саблин.

В ходе встречи депутат, входящий в генсовет "Единой России" и курирующий "Молодую гвардию", предложил Асаду "провести в России большой молодежный форум, который бы объединил будущих политиков России, Сирии и ДНР". "Это те люди, которые определят будущее наших стран, развитие Сирии, России, Донецка, - добавил он. - Асад сказал, что все эти вопросы очень важны, эти темы нужно развивать, но важно, чтобы был механизм отслеживания реализации [этих начинаний]".

В ходе встречи Асад, по словам Саблина, заметил, что "для западных стран Сирия - маленькая цель, а Россия и Китай - это большие цели, поэтому они переносят войну против них на различные площадки", такие как Украина и Сирия. "Победа на этих площадках - это победа России", - передал Саблин слова Асада. Сирийский президент также отметил стремление РФ выстраивать отношения со странами, сопротивляющимися западной агрессии.

Дамаск также готов выстраивать отношения с ДНР, отметил Саблин. По его словам, Асад указал, что налаженные ранее связи с Абхазией и Южной Осетией развиваются успешно.