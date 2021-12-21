Дума приняла график проведения правительственных часов в весеннюю сессию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о плане проведения правительственных часов в весеннюю сессию.

Согласно документу, 26 января перед депутатами выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с докладом "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации", а 16 февраля в Госдуме состоится правительственный час с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который доложит депутатам о мерах по достижению целевых показателей в сфере строительства и ЖКХ.

В марте в Госдуме пройдут два правчаса - вице-премьер Александр Новак выступит перед депутатами 9 марта с докладом "Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса РФ". А 23 марта в Госдуме пройдет правчас с участием министра экономического развития Максима Решетникова с докладом о мерах по повышению темпов экономического роста и инвестиционной активности на период до 2024 года.

На 20 апреля в Госдуме запланирован доклад гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. Он расскажет депутатам о мерах по модернизации и развитию отечественной космической отрасли. На 18 мая планируется правчас с участием руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, которая расскажет депутатам о развитии внутреннего туризма в РФ.

Летом депутаты планируют провести четыре правчаса. 15 июня перед депутатами выступит министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов с докладом "О ходе реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами", 29 июня - руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский с докладом "О развитии конкуренции и совершенствовании антимонопольного регулирования на товарных рынках".

На 13 июля запланирован правчас с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Он выступит в Госдуме с докладом о ходе реализации национального проекта "Цифровая экономика РФ". А 27 июля министр культуры РФ Ольга Любимова доложит депутатам о ходе реализации нацпроекта "Культура".

Ранее Госдума приняла постановление о распорядке работы депутатов, согласно которому весенняя сессия Госдумы продлится с 10 января по 31 июля 2022 года.